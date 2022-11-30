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حساب المواطن يوضع ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل
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حساب المواطن يوضع ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل

حساب المواطن يوضع ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل

حساب المواطن يوضع ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل
١٠:١٦:١٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل ممن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال بشأن ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل: “إن الدعم يصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق و الحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

و بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

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الفرد المستقل برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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