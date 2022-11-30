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برعاية خادم الحرمين.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمر «اللغة العربية في المنظمات الدولية»
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برعاية خادم الحرمين.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمر «اللغة العربية في المنظمات الدولية»

برعاية خادم الحرمين.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمر «اللغة العربية في المنظمات الدولية»

برعاية خادم الحرمين.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمر «اللغة العربية في المنظمات الدولية»
١٠:٠٢:٤٦ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يُنظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، مؤتمر “اللغة العربية في المنظمات الدولية”، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية.

وأوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن المجمع بتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء، ينشط في مسارات متنوعة وطنياً وعربياً ودولياً، ويعمل بتوجيهات سموه في تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم خياراتها في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي خطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته، والإشادة بالجهود والإنجازات المبذولة في هذا السياق، والبناء عليها، واستعراض حاجات المنظمات الحالية فيما يتعلق باللغة العربية؛ مواكبة لمرجعية المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، وتمتينًا للصلة الثقافية والعلمية واللغوية بين المنظمات العالمية والمؤسسات السعودية.

ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة هي: “الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية”، و”البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك”، و”اللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول”، و”الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل”، و”مبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية”.

يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يهدف إلى تعزيز دور اللغة العربية ونشرها وخدمتها والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقاً وكتابة والنظر في فصاحتها وأصولها وقواعدها، وتيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات؛ وذلك على نحو يعزز دور المجمع ليكون مرجعية عالمية في مجالات اللغة العربية وتطبيقاتها عبر إقامة البرامج التعليمية والثقافية ونشر الأبحاث والكتب المتخصصة باللغة العربية، واختباراتها وتحديد معاييرها.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الملك سلمان خادم الحرمين مجمع اللغة العربية

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