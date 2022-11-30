قائد عسكري روسي يتخلص من حياته .. وزوجته تطالب بوتين بالتحقيق

تواصل – وكالات:

تخلص كولونيل روسي رفيع من حياته بأن أطلق على نفسه خمس طلقات من مسدسه داخل مكتب قائده، بعد أن تولى بنفسه معالجة بعض المشاكل التي واجهتها القوات الروسية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا بحسب أرملته.

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أطلق الرصاص على نفسه داخل مكتب القائد

وعُثر على الكولونيل فاديم بويكو (44 عامًا)، نائب رئيس مدرسة ماكاروف باسيفيك البحرية العليا في فلاديفوستوك، ميتًا في 16 نوفمبر متأثرًا بجروحه جراء إطلاق النار على نفسه.

وبعد أيام قليلة من وفاة زوجها، كتبت يوليا بويكو رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، تطلب منه أن يهتم بشكل شخصي بالتحقيق في وفاة زوجها، الذي وصفته بأنه “وطني من وطنه الأم، وضابط حقيقي ومحترف في مجاله”.

الرسالة المطبوعة المكونة من خمس صفحات مؤرخة في 20 نوفمبر ، لكن وكالة الأخبار المحلية “نيوز فلاديفوستوك” نشرتها يوم الأحد فقط.

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مشاكل معقدة واتهامات بالتقصير والفشل

وفقًا لرسالة يوليا، فإنه في منتصف سبتمبر – في الوقت الذي طرح فيه بوتين خطة لاستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط – تم تعيين زوجها مسؤولاً عن استقبال المجندين الجدد وإسكانهم في المدرسة البحرية.

قالت الأرملة إنه منذ ذلك الوقت، قضى زوجها معظم لياليه في العمل وعانى من مشاكل لوجستية عديدة، لكنه لم يتلق أي دعم من رؤسائه. في مرحلة ما، وفقًا لما ذكرته يوليا، أدرك بويكو أنه “تم وضعه كـ” رجل سقوط “لجميع الإخفاقات وأوجه القصور”.

وفي وقت لاحق، تم تكليفه بإصلاح المركبات العسكرية التي كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، وكذلك إعداد المجندين الجدد للقتال. لكن سرعان ما واجه الضابط “مشاكل كبيرة”، وهي أن المعدات كانت “غير صالحة” للخدمة.

وجاء في نص الرسالة: “توافق على أنه إذا تم تسليم المعدات العسكرية التي تم استخدامها لسنوات في متحف الآن إلى بويكو لإرسالها إلى المقدمة، فلن يتمكن من إصلاح الأخطاء التي ارتكبها شخص آخر في وقت سابق…”.

واجه بويكو قائده المباشر، رئيس المدرسة البحرية الأدميرال أوليج جورافليف، ولكن بدلاً من معالجة القضايا “المميتة”، وفقًا ليوليا، طمأنه بأن “كل شيء سيكون على ما يرام”، ثم أخذ إجازة مرضية و”ألقى” كل شيء بمسؤولية على نائبه.

قالت يوليا، إن زوجها غارق في التوتر، وعانى من الأرق لمدة شهر وفقد أكثر من 33 رطلاً من وزنه.

في منتصف نوفمبر، هدد المفوضون العسكريون المكلفون بالتحقيق في شكاوى المجندين، بويكو بتهم جنائية وغرامات بلغ مجموعها 100 مليون روبل (1.6 مليون دولار) بسبب خلل في المعدات العسكرية.

وبعد يومين، وصل بويكو إلى المدرسة البحرية، ودخل مكتب رئيسه، وجلس إلى مكتبه واستخدم سلاح الخدمة الخاص به لإطلاق النار على صدره خمس مرات.

أشارت أرملته إلى أن زوجها لم يستهدف رأسه “لإنهاء كل هذا في أسرع وقت ممكن”، بل أنهى حياته ويهدف إلى إرسال إشارة إلى بوتين مفادها أن “هناك كارثة تحدث، وأن شيئًا ما يجب أن يجب القيام به، أن الوطن الأم في خطر”.