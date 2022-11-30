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دراسة توضح علاقة البيض بتحسين الوظيفة الإدراكية
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دراسة توضح علاقة البيض بتحسين الوظيفة الإدراكية

دراسة توضح علاقة البيض بتحسين الوظيفة الإدراكية

دراسة توضح علاقة البيض بتحسين الوظيفة الإدراكية
١٠:٠٢:٥٧ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خضع 79 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا، لإجراء الاختبارات حول تأثير تناول البيض على الوظيفة الإدراكية للإنسان، مع المشاركين الذين قيموا الوظيفة المعرفية في نقاط مختلفة أثناء التجربة.

البيض .. الأفضل للإدراك

أظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة «Nutritional Neuroscience» أنه أثناء تناول البيض ونتيجة لذلك، تحلل بروتين البيض، وتبين أنه يساعد المشاركين على التحسن عندما يتعلق الأمر باختبار اليقظة الحركية، كما ارتبط بأداء أفضل أثناء مكافحة الإشارات، اختبار زمن رد الفعل.

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تحسين الوظيفة المعرفية

أشارت الدراسة إلى أن بروتين البيض يمتلك القدرة على تحسين الوظيفة المعرفية داخل مجال الوظيفة التنفيذية. مجال الوظيفة التنفيذية مسؤول عن التنظيم الذاتي للفرد، والإبداع، ومدى الانتباه، والتفكير، والذاكرة العاملة، والتحكم المثبط، والعقلية، والمرونة، من بين وظائف المخ الأخرى، حسب “القبس”.

ومع أن النتائج إيجابية وواعدة، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت الفوائد تأتي من بروتين البيض نفسه، حيث أن البيض يحتوي على مكونات أخرى ثبت أنها تفيد صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، على وجه التحديد داخل صفار البيض. لسنوات، اعتدنا على التفكير في استهلاك الكثير من البيض الكامل، بما في ذلك الصفار الغني بالكوليسترول الغذائي، وهو أمر ضار بالصحة.

الكلمات الدلالية:
الوظيفة الإدراكية تأثير تناول البيض تناول البيض دراسة علمية فوائد البيض مجلة Nutritional Neuroscience

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