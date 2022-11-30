أهم 10..  عطاء رباني للمملكة و170 ألف وظيفة وكتب خادشة للحياء بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل وبالتفاصيل.. اكتشاف حقلين عملاقين للغاز الطبيعي في المملكة

صرّح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.. المزيد هنا

لاعبو إيران يواجهون الاعتقال بعد الخسارة أمام أمريكا بالمونديال

قال خبراء لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن لاعبي منتخب إيران لكرة القدم يواجهون عقوبات بعد العودة إلى بلادهم.. المزيد هنا

عاجل.. «الخارجية» تعلن عن آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»

أعلنت وزارة الخارجية عن آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين… المزيد هنا

حساب المواطن يحذر: هذا الإجراء يُؤثر على أهلية المستفيد وقيمة الاستحقاق

حذر برنامج “حساب المواطن”، من إجراء يؤثر على أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.. المزيد هنا

تحذير طبي من تناول الموز في فصل الشتاء.. تعرف على السبب

على الرغم من أن البعض يفضل تناول الموز في الصباح، لأنه يزود الجسم بالطاقة بشكل سريع وبكمية كافية.. المزيد هنا

يوفر 170 ألف وظيفة.. «الموارد البشرية» تدشن برنامج «توطين 2»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تدشين برنامج توطين 2، والذي يستهدف توفير قراربة 170 ألف فرصة وظيفية لأبناء الوطن.. المزيد هنا

«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022

تصدر تطبيقا (توكلنا خدمات) و (نفاذ) قائمة أكثر التطبيقات تحميلاً في المملكة عبر متجر أبل لعام 2022م.. المزيد هنا

الكويت تحيل «الكتب الخادشة للحياء» في معرض الكتاب إلى النيابة

أحالت وزارة الإعلام الكويتية، كتبًا “خادشة للحياء” في معرض الكتاب إلى النيابة.. المزيد هنا

الدفاع المدني ينقذ عائلة كاملة احتجزوا في مركبة بالمدينة المنورة

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، من إنقاذ عائلة مكونة من 4 أشخاص، احتجزوا داخل مركبة في سيلـ بقرية الفقير.. المزيد هنا

مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء

تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة أرضاً حكومية مخصصةً حديقةً عامةً اليوم الأربعاء، في نطاق بلدية بريمان الفرعية.. المزيد هنا