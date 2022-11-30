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أزمة مرورية في جنوب أفريقيا بسبب أنثى أسد وأشبالها
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أزمة مرورية في جنوب أفريقيا بسبب أنثى أسد وأشبالها

أزمة مرورية في جنوب أفريقيا بسبب أنثى أسد وأشبالها

أزمة مرورية في جنوب أفريقيا بسبب أنثى أسد وأشبالها
١٠:٠٠:٣٢ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت أنثى أسد وأشبالها الأربعة في حدوث تعطيل مروري، في حديقة كروجر الوطنية، في جنوب أفريقيا، حين سارت هي وأشبالها في منتصف الطريق الأسفلتي وسط السيارات.

مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا

ووثق مقطع فيديو مشهد اللبؤة وأشبالها، وهي تسير بكل هدوء غير مبالية بالسيارات المتراصة على الطريق، ويبدو أن الأسود لم تكن خائفة إطلاقًا من السيارات، فقط كانت الأم تقف للحظات قليلة تتابع الأشبال وراءها ثم تستمر في السير بهدوء.

آلاف الإعجابات لأنثى الأسد وأشبالها

ونال الفيديو إعجاب الآلاف ممن شاهدوه، وعبروا في التعليقات عن إعجابهم بالأم، قال أحدهم: “تبدو وكأنها تصطحب أبناءها في نزهة خلوية، يا له من منظر رائع”، حسب “العين الإخبارية”.

وقالت أخرى: “تبدو الأم فخورة جدًا بأشبالها، رغم أنها تضطر لانتظارهم أيضًا مثلما تفعل النساء مع أطفالها الصغار دومًا”.

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ويعد متنوه كروجر الوطني  هو أكبر المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا، يغطي المتنزه مساحة قدرها 18.989 كم مربع، ويعتبر حديقة مفتوحة.

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أزمة مرورية أنثي أسد جنوب أفريقيا حديقة كروجر الوطنية لبؤة تسير وسط السيارات

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