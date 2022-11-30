«وخالق الناس بخلق حسن» .. مدرب البرازيل يبحث عن شاب عربي أبهرته أخلاقه

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كرّم المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، المشجع العربي الذي ساعد ابنته في حمل حفيده إلى محطة المترو في الدوحة قبل مباراة “السيليساو” وصربيا يوم الاثنين في مونديال 2022.

وقالت قناة “الكأس” القطرية على حسابها على “تويتر” إن “عائلة تيتي مدرب البرازيل تبحث عن شاب كان مرتديًا لعلم فلسطين، قام بمساعدة حفيده عندما كان مريضًا بعد مباراة البرازيل وصربيا من أجل شكره على أخلاقه”.

وعقب الوصول إليهن وجه تيتي الشكر للمشجع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية يُقيم في قطر، ويدعى حسام سافاريني على عمله النبيل مع عائلته، وقدم له قميص المنتخب هدية ردًا للجميل، في مقر تدريبات البرازيل.

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لا يُقدر بثمن

وقال سافاريني معلقًا على تكريمه: “هذا يعني الكثير لي ولا يُقدر بثمن”.

كان تيتي قد أبدى إعجابه من تصرف سافاريني بعد قيام الأخير بحمل طفل لم تقدر والدته (ابنة تيتي) على حمله بسبب ثقل وزنه لمسافة طويلة بعد خروج الجماهير من استاد “لوسيل” الذي احتضن المواجهة الافتتاحية للبرازيل أمام صربيا والتي انتهت بفوز “راقصي السامبا” بهدفين نظيفين.

عائلة تيتي قامت بتصوير سافاريني الذي كان يرتدي علم فلسطين على كتفيه وقامت بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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موقف نبيل

واستغل تيتي المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري ليتحدث عن الموقف الإنساني، قائلاً: “الرياضة تمنحنا أشياءً جميلة واستثنائية من الناحية التربوية، لقد كانت عائلتي عائدة بعد المباراة من أجل الوصول للمترو”.

وأضاف: “لديّ حفيدان ثقيلا الحجم نوعًا ما، ولقد كان أحدهما نائًما وهو لوكي الأثقل وزنًا، وفي هذا الوقت ظهر شاب عربي عرض المساعدة. لقد قام بأخذ حفيدي وحمله، لا أعلم كم كانت المسافة، لكني شاهدت تلك الصورة الجميلة حقًا”.

وتابع: “أريد معرفة هذا الرجل العربي النبيل، وذلك لأنه أظهر لنا شعورًا بالتضامن والإنسانية يتجاوز حدود كرة القدم”.