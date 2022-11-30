وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير تميز العملاء Customer Excellence Directorالمؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصال أو مجال ذي صلة
- محترف تجربة العملاء المعتمد (CCXP) أو أي شهادة أخرى ذات صلة أمر لا بد منه
- يتقن اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة
- مراجعة إستراتيجية وبرامج تميز العملاء والتأكد من تكامل مكونات تجربة العملاء (مثل جودة خدمة العملاء ، والإعلان ، وعروض الخدمات ، والموثوقية ، وسهولة الاستخدام ، وما إلى ذلك) ضمن الإستراتيجية وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة
- ضمان التنسيق المناسب بين الأقسام لتحليل نقاط ضعف العملاء الحالية وعدم الكفاءة والثغرات وتقديم المشورة عند الحاجة
- تقييم الأساليب والتقنيات والأدوات المطورة / المحدثة لجمع رؤى العملاء وتقديم مدخلات للتحسين
- مراجعة واعتماد استبيانات رضا العملاء المطورة لجمع المعلومات اللازمة وتحليل النتائج
- ضمان التنسيق المناسب مع قسم البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان الاستلام في الوقت المناسب لمجموعات بيانات تجربة العملاء اللازمة للحفاظ على كفاءة إدارة البيانات
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2- مخطط الحملات Senior Campaigns Planner
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على شهادة اتصالات الشركات
- يفضل اعتماد شهادات التسويق الرقمي أو التسويق الرقمي والإعلان (CDMA)
- يتقن اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة
- تنفيذ الأنشطة والنهج والأدوات بشكل مستقل وتقديم الدعم لأعضاء الفريق عند الحاجة
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بما في ذلك الإدارات الأخرى وكيانات القطاعين العام والخاص والمقاولين
- قيادة وتنفيذ جمع البيانات ، وضمان الدقة ، وإجراء تحليل البيانات
- تطوير التقارير على أساس المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير لتسهيل اتخاذ القرار
- أداء الأنشطة الأخرى عند الاقتضاء
- وضع خطة لمصدر التسويق ووكالة الوسائط الرقمية والاجتماعية والعمل كمدير للمشروع لإدارة العلاقة والمخرجات مع الوكالة
- الحفاظ على العلاقات المهنية مع وكالة التسويق والوسائط الرقمية والاجتماعية المعينة في جميع الأوقات لضمان التواصل المستمر وحل المشكلات في الوقت المناسب وتقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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