الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

الأمن البيئي يضبط سودانيين لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة
باستخدام تقنية ثلاثىة الأبعاد.. «ناسا» تبني منصات هبوط وطرق على القمر والمريخ
سوق الساعات الذكية يحقق معدل نمو سنوي يزيد عن 171٪
احتراق صهريج وقود في جدة وتضرر 5 مركبات.. والمدني يباشر (فيديو)
رقم غير متوقع .. إلى أين وصلت خسائر أوكرانيا في الحرب الروسية؟
الشؤون الصحية بجدة تعلن توفر فرص عمل بنظام العقد المؤقت

الرئيسية

 /

محليات

 /

الأمن البيئي يضبط سودانيين لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة

الأمن البيئي يضبط سودانيين لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة

الأمن البيئي يضبط سودانيين لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة
٠٩:٤٧:٥٩ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية بطريقة غير نظامية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

«الأمن البيئي» يضبط 6 مخالفين لأنظمة الرعي في محميتين ملكيتين
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي القوات الخاصة تلويت البيئة مخالفين نظام البيئءة

مواد ذات صلة

المزيد
تعرَّف على طريقة حساب لائحة رسوم الخدمات البلدية

تعرَّف على طريقة حساب لائحة رسوم الخدمات البلدية

٠٨:٤٦ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
وزير الشؤون البلدية : لدينا أراض تكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية «الرأسية»

وزير الشؤون البلدية : لدينا أراض تكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية «الرأسية»

٠٩:٤٠ ص، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١١
تكريم مواطن صمم مساراً لعبور الطالبات على نفقته الخاصة بتبوك

تكريم مواطن صمم مساراً لعبور الطالبات على نفقته الخاصة بتبوك

٠٦:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٧
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد

٠٦:١٩ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *