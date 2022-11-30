بالفيديو.. سحب المزن الركامي تزين السماء سماء المظيلف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء المظيلف، مع تكون تشكيلات من السحب الركامية.

ووثق المقطع، تشكيلات من سحب المزن الركامية، تزين السماء شمال شرق المظيلف، في مشهد مهيب، يبشر بهطول أمطار الخير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة،حائل،الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة،حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

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