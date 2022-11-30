الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الخارجية يستقبل نظيره الكويتي لدى وصوله الرياض
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وزير الخارجية يستقبل نظيره الكويتي لدى وصوله الرياض

وزير الخارجية يستقبل نظيره الكويتي لدى وصوله الرياض

وزير الخارجية يستقبل نظيره الكويتي لدى وصوله الرياض
٠٨:٤٠:١٨ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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ورحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية لمعاليه إلى المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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اخبار السعودية الرياض وزير الخارجية وزير الخارجية الكويتي

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