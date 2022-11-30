على مدار الساعة.. «إجابة السائلين» ترد على أسئلة زوار الحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

تعمل إدارة “إجابة السائلين” التي تضم مجموعة من العلماء المؤهلين على مدار الساعة في الإجابة على تساؤلات زوار الحرم المكي.

يأتي ذلك من أجل توعية قاصدي المسجد الحرام بأحكام المناسك، وحرصًا على أن يجد قاصد بيت الله الحرام فرصة للسؤال في كل ما يخص أداء مناسكهم ليعبدوا الله – عز وجل – على علم وبصيرة.

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الإجابة على استفسارات الزوار والمعتمرين

وأفاد مساعد المدير العام للشؤون الميدانية الشيخ سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة على استفساراتهم في حدود المناسك.

كما تنفذ الإدارة العامة عددًا من الجولات الميدانية الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم، مما يؤكد حرص الإدارة العامة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين، وفق قوله.

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19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة

وأضاف مدير إدارة شؤون “إجابة السائلين”، معاذ بن إبراهيم الجنيدل أن هناك عدة مواقع يستفيد منها الزائر والمعتمر للإجابة على أسئلتهم، وذلك عبر ( 19 ) موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول.

وأشار إلى أنه تم تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإجابة السائلين، موفرة (11) لغة للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

وخصصت إدارة شؤون “إجابة السائلين” رقمين مجانيين لتلقي التساؤلات عبر الهاتف: 8001222400 / 8001222100.