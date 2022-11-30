الأرصاد: استعدوا.. غدًا أول أيام الشتاء

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كشف المركز الوطني للأرصاد ، في تقرير له اليوم الأربعاء، موعد بدء فصل الشتاء في المملكة، مشيرًا إلى أنه يبدأ غدًا الخميس.

وأوضح “الأرصاد” في تقريره أن الشتاء يبدأ أرصادياً من أول ديسمبر 2022م إلى 28 فبراير 2023م وفلكياً 21 ديسمبر 2022م إلى 20 مارس 2023م.

وأشار التقرير إلى أن 21 ديسمبر أطول ليالي العام وأقصر نهاره، ويناير الشهر الأبرد خلال الفصل، وارتفاع معدلات هطول الأمطار على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة.

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وبين أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد زيادة في درجات الحرارة بأعلى من المعدل بمقدار درجة مئوية واحدة على جميع مناطق المملكة وتصل إلى درجة ونصف مئوية على مناطق الرياض والشرقية ونجران.

وفي يناير المقبل ترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على أغلب مناطق المملكة وتصل إلى درجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، أما في شهر فبراير المقبل فتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على معظم مناطق المملكة ودرجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية.

كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار بأعلى من المعدل في شهر ديسمبر الجاري، على مناطق الجوف وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وزيادة نسبة هطول الأمطار على منطقتي القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، فيما تقل عن المعدل على سواحل منطقتي جازان وعسير بينما تكون حول المعدل على باقي المناطق.

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وفي شهر يناير المقبل, أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار بأعلى من المعدل على مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، وزيادة احتمالية هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، بينما تكون حول المعدل الطبيعي على باقي مناطق المملكة، وعن شهر فبراير المقبل، يشير إلى احتمالية هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وأجزاء من شرق الرياض، وحول المعدل الطبيعي على باقي المناطق.