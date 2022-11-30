الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تدفق الشلالات في جبال ثربان
لهذا السبب.. حاكم ولاية أمريكية تحظر استخدام «تيك توك»
مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء
الدفاع المدني ينقذ عائلة كاملة احتجزوا في مركبة بالمدينة المنورة
جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون.. التفاصيل ورابط التقديم
رسميًا.. روسيا تعلن الحرب على «المثلية الجنسية»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. تدفق الشلالات في جبال ثربان

شاهد.. تدفق الشلالات في جبال ثربان

شاهد.. تدفق الشلالات في جبال ثربان
٠٨:٠٣:٥٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في جبال ثربان، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة،حائل،الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).

اقرأ أيضا:

شاهد.. السيول ترسم لوحة فنية بديعة في وادي الحنو بشمال ينبع

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة،حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم تصل إلى 55كم /ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

صباح اليوم.. شاهد جريان سيول وادي الأكحل جنوب المدينة المنورة

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأمطار الشلالات جبال ثربان

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: رسائل نصية لمستحقي الدعم السكني للاختيار بين منتج “فيلا وشقة”

مصادر: رسائل نصية لمستحقي الدعم السكني للاختيار بين منتج “فيلا وشقة”

٠١:٢٣ م، الجمعة، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤
قرار قضائي ضد مُغرِّد أساء للشيخ عائض القرني

قرار قضائي ضد مُغرِّد أساء للشيخ عائض القرني

٠٢:٣٩ م، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥
العباسي: تطبيق استراتيجية تكشف عن 80% من المهندسين المزورين

العباسي: تطبيق استراتيجية تكشف عن 80% من المهندسين المزورين

٠٦:٣٢ م، السبت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤
«لكزس» أكثر السيارات الفارهة مبيعاً في أمريكا الشهر الماضي

«لكزس» أكثر السيارات الفارهة مبيعاً في أمريكا الشهر الماضي

٠٧:٤١ م، الأربعاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *