الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء
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مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء

مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء

مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء
٠٨:٠٠:٥٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة أرضاً حكومية مخصصةً حديقةً عامةً اليوم الأربعاء، في نطاق بلدية بريمان الفرعية.

وشرعت الأمانة في إزالة المبنى الذي تم إنشاؤه على جزء من حديقة عامة في حي الأجواد بمساحة تقدر بنحو 600 متر مربع.

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وتهيب أمانة محافظة جدة بضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وعدم البناء دون رخص نظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات، واستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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