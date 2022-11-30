الجيش اليمني يحذر من خطوات حوثية مرتقبة بدعم إيراني

تواصل – فريق التحرير:

حذر الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، من أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديداتها في قصف الموانئ والسفن النفطية في محافظة حضرموت.

هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية

وقال مجلي إن قيادات الميليشيا أعلنت وجود تحضيرات بدعم من الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات جديدة على الموانئ والمنشآت النفطية والسفن في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الإنسانية.

وأكد أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تصدت لاعتداءات إرهابية شنتها تلك الميليشيا الحوثية بدعم من الحرس الثوري الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.

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وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات معادية، فيما أصابت إحدى الطائرات المسيرة منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وصعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها على موانئ النفط، ضمن حرب اقتصادية تشنها على روافد الاقتصاد الوطني، بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي.

وهاجمت مسيرات حوثية، الأسبوع الماضي، ميناء الضبة النفطي في حضرموت، شرقي اليمن، بعد نحو شهر من هجوم آخر طال الميناء نفسه.