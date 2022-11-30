يمكنه ابتلاع شخص في لحظة.. حوت ضخم يفاجئ غواصين لكن ما حدث غير متوقع (فيديو)

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تفاجأ مجموعة من الغواصين بحوت أحدب ضخم يغوص وسطهم في البحر في موقف مرعب.

وحسب فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أظهر اقتراب الحوت النادر من الغواصين الذين كانوا يسبحون قبالة سواحل بولينبزيا الفرنسية.

وقالت امرأة كانت من بين هؤلاء السباحين إن الحيتان غالبا لا تسبب أي أضرار للبشر لكن هذا الحوت تحديدا خطيرا لحجمه الهائل فهو لا يبال حال التهم أحد الأشخاص.

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وأشارت إلى أن الموقف الذي تعرضت له “نادر جدا” ولم يحدث من قبله، لافتة إلى أنها تفاجأت بالحوت يصبح بجانبها ويحاول الصعود برأسه إلى أعلى.