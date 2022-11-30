الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
يمكنه ابتلاع شخص في لحظة.. حوت ضخم يفاجئ غواصين لكن ما حدث غير متوقع (فيديو)
شاهد.. تدفق الشلالات في جبال ثربان
لهذا السبب.. حاكم ولاية أمريكية تحظر استخدام «تيك توك»
مواطن يبني منزلًا في حديقة عامة.. وأمانة جدة تتخذ هذا الإجراء
الدفاع المدني ينقذ عائلة كاملة احتجزوا في مركبة بالمدينة المنورة
جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون.. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

يمكنه ابتلاع شخص في لحظة.. حوت ضخم يفاجئ غواصين لكن ما حدث غير متوقع (فيديو)

يمكنه ابتلاع شخص في لحظة.. حوت ضخم يفاجئ غواصين لكن ما حدث غير متوقع (فيديو)

يمكنه ابتلاع شخص في لحظة.. حوت ضخم يفاجئ غواصين لكن ما حدث غير متوقع (فيديو)
٠٨:١٠:٠٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاجأ مجموعة من الغواصين بحوت أحدب ضخم يغوص وسطهم في البحر في موقف مرعب.

وحسب فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أظهر اقتراب الحوت النادر من الغواصين الذين كانوا يسبحون قبالة سواحل بولينبزيا الفرنسية.

وقالت امرأة كانت من بين هؤلاء السباحين إن الحيتان غالبا لا تسبب أي أضرار للبشر لكن هذا الحوت تحديدا خطيرا لحجمه الهائل فهو لا يبال حال التهم أحد الأشخاص.

اقرأ أيضا:

أبرز 15 معلومة عنها.. طائرة ضخمة على شكل حوت تظهر لأول مرة منذ عقد (فيديو)

وأشارت إلى أن الموقف الذي تعرضت له “نادر جدا” ولم يحدث من قبله، لافتة إلى أنها تفاجأت بالحوت يصبح بجانبها ويحاول الصعود برأسه إلى أعلى.

الكلمات الدلالية:
حوت أحدب ديلي ميل غواصين واقعة غريبة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. ابتكار أول سيارة قابلة للطي

شاهد.. ابتكار أول سيارة قابلة للطي

٠٩:١١ م، الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠١٣
طريقة مُذهلة لرصف الشوارع في أستراليا (فيديو)

طريقة مُذهلة لرصف الشوارع في أستراليا (فيديو)

٠٩:١٥ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
ممثلة كويتية تسرق زميلاتها أثناء التصوير

ممثلة كويتية تسرق زميلاتها أثناء التصوير

٠٨:٣٤ ص، الأحد، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٢
العناية المنتظمة بالأسنان تقلل مشاكل القلب بنسبة 24%

العناية المنتظمة بالأسنان تقلل مشاكل القلب بنسبة 24%

٠٢:٣٣ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *