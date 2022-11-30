الدفاع المدني ينقذ عائلة كاملة احتجزوا في مركبة بالمدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، من إنقاذ عائلة مكونة من 4 أشخاص، احتجزوا داخل مركبة في سيلـ بقرية الفقير.

وحسب بيان الدفاع المدني، الذي نشر عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: فإن العائلة بأكملها بصحة جيدة – ولله الحمد.

الدفاع المدني تجدد تحذيراتها

جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها بتوخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

توخي الحذر من المخاطر المحتملة

وناشدت الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.