الكويت تحيل «الكتب الخادشة للحياء» في معرض الكتاب إلى النيابة

تواصل – فريق التحرير:

أحالت وزارة الإعلام الكويتية، كتبًا “خادشة للحياء” في معرض الكتاب إلى النيابة.

وأفادت صحيفة “الراي” نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة الإعلام أحالت الكتب الخادشة للحياء في معرض الكتاب إلى النيابة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الكتب المشار إليها ولا طبيعة محتواها.

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تطبيق قانون الرقابة اللاحقة

وكانت الوزارة أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.

واختتم معرض الكويت الدولي للكتاب أعمال دورته الـ45 الذي استضاف نحو 380 ألف زائر بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.