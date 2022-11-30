مكافحة جرائم الاتجار لـ مكاتب الاستقدام: عليكم بالأخلاق والنزاهة

تواصل-فريق التحرير :

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لمكاتب الاستقدام حول التعرف والإحالة لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بالاستقدام الأخلاقي والنزيه، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع المشاركون على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وعناصرها والصكوك الدولية ذات العلاقة، والفرق بينها وبين تهريب المهاجرين، كما اطلعوا على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية الإحالة الوطنية للقضايا ومبادئ التوظيف الأخلاقي.

اقرأ أيضا

«مساند» يوضح الهدف من خدمة نقل خدمات العمالة من المكاتب للأفراد

جاء ذلك في إطار تنفيذ اللجنة لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م لتعزيز قدرات العاملين في القطاعات كافة في التعامل مع جرائم اتجار بشتى صورها وتقديم الدعم والمساندة للضحايا.