الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت تحيل «الكتب الخادشة للحياء» في معرض الكتاب إلى النيابة
مكافحة جرائم الاتجار لـ مكاتب الاستقدام: عليكم بالأخلاق والنزاهة
بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)
غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة
وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبدالعزيز
يوفر 170 ألف وظيفة.. «الموارد البشرية» تدشن برنامج «توطين 2»

الرئيسية

 /

محليات

 /

مكافحة جرائم الاتجار لـ مكاتب الاستقدام: عليكم بالأخلاق والنزاهة

مكافحة جرائم الاتجار لـ مكاتب الاستقدام: عليكم بالأخلاق والنزاهة

مكافحة جرائم الاتجار لـ مكاتب الاستقدام: عليكم بالأخلاق والنزاهة
٠٦:٥٥:٥١ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لمكاتب الاستقدام حول التعرف والإحالة لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بالاستقدام الأخلاقي والنزيه، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع المشاركون على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وعناصرها والصكوك الدولية ذات العلاقة، والفرق بينها وبين تهريب المهاجرين، كما اطلعوا على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية الإحالة الوطنية للقضايا ومبادئ التوظيف الأخلاقي.

اقرأ أيضا

«مساند» يوضح الهدف من خدمة نقل خدمات العمالة من المكاتب للأفراد

جاء ذلك في إطار تنفيذ اللجنة لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م لتعزيز قدرات العاملين في القطاعات كافة في التعامل مع جرائم اتجار بشتى صورها وتقديم الدعم والمساندة للضحايا.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأخلاق والنزاهة الاتجار بالبشر السعودية اليوم العمالة المنزلية

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق التدريب بجميع فروع «الكلية التقنية» في أبها

تعليق التدريب بجميع فروع «الكلية التقنية» في أبها

١٢:٣٠ ص، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧
«الدخيّل» يشيد بمبادرة معلم رابغ لتحسين مستوى طلابه عبر «سناب شات»

«الدخيّل» يشيد بمبادرة معلم رابغ لتحسين مستوى طلابه عبر «سناب شات»

٠٢:٤٧ م، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
«العمل» تضبط وافدًا في جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء

«العمل» تضبط وافدًا في جدة ظهر في مقطع فيديو مسيء

١٠:٣٨ ص، الأحد، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨
مدني جازان يبطل مفعول لغم أرضي جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية دون إصابات

مدني جازان يبطل مفعول لغم أرضي جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية دون إصابات

١٠:٤٧ م، السبت، ٠٨ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *