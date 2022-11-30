يوفر 170 ألف وظيفة.. «الموارد البشرية» تدشن برنامج «توطين 2»

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تدشين برنامج توطين 2، والذي يستهدف توفير قراربة 170 ألف فرصة وظيفية لأبناء الوطن.

وقالت الوزارة، إن هذه الوظائف ستكون موزعة على النحو التالي “25 ألف في قطاع الصناعة و 20 ألف في القطاع الصحي و 20 ألف في قطاع النقل والخدمات اللوجتسية”.

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وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن الوظائف تشمل أيضا 20 ألف في قطاع العقار والتشييد و 30 ألف للقطاع السياحي و15 ألف لقطاع التجارة و 40 ألف قطاعات آخرى.

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