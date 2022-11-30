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وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبدالعزيز
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وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبدالعزيز

وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبدالعزيز

وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي «Grimaldi Lines» إلى ميناء الملك عبدالعزيز
٠٦:٤٤:٥٨ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي “Grimaldi Lines” إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بواسطة السفينة “MSC Cristiana” قادمة من ميناء “MCID” الصيني وعلى متنها 4250 سيارة.

ويأتي هذا الحدث استكمالاً للهدف الإستراتيجي لموانئ بشأن “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية” لرفع تنافسية وتعزيز حضور الموانئ السعودية دوليًا، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات والواردات وتطوير الأعمال التجارية مع العالم تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

ويُعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وجهة استثمارية واعدة نظرًا لارتباطه محليًا بالميناء الجاف بالرياض ومينائي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري بمدينة الجبيل الصناعية وعدد من المواقع الأخرى الواقعة على شبكة الخطوط الحديدية “سار” مما يضيف إليه ميزة تنافسية بتطوير خدمات الشحن والتفريغ للسفن.

ويحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021م؛ مكانة رائدة إقليميًا ودوليًا نظرًا لما يمتكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية تتأكد بوصول عدد أرصفته إلى 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة.

يُذكر أن “موانئ” أعلنت مؤخرًا عن إضافة عدد من خدمات الشحن الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومن بينها خدمة “EJBS” المضافة من”Emirates Shipping Line”، وخدمة “FAM” المضافة من “Sea Lead” بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، وكذلك خدمة “GIX2″ المضافة من”ALADIN EXPRESS DMCC”.
وعزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة ميناءي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لــ (PIL) بما يعزز مكانته وارتباطه بموانئ الشرق، ويكسبه حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.

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Grimaldi Lines أخبار السعودية الخط الملاحي السعودية اليوم سفينة شحن سيارات ميناء الملك عبدالعزيز

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