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غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة
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غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة
٠٦:٤٩:١٦ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة ⁧المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية على المرتبة التاسعة عن طريق التعاقد عبر منصة التوظيف الإلكتروني (جدارات).

واشترطت الإمارة، أن يكون التقديم على الوظائف لمواطني المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

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المسمى الوظيفي:-

– أخصائي بحث قضايا ممارس أول. (3 وظائف – المرتبة التاسعة)

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع جدارات :اضغط هنا

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إمارة منطقة ⁧المدينة المنورة جدارات وظائف وظائف شاغرة

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