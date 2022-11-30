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بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)
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بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)

بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)

بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)
٠٦:٥٠:٥١ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو، يظهر قطيعا من الأغنام تدور في حركة جماعية متناغمة، والتقط الفيديو بمدينة الكرك بالأردن، وتداوله رواد تويتر على نطاق واسع.

ليست المرة الأولى

وأظهر الفيديو، تجمع عدد من الأغنام في حلقة دائرية واسعة، والدوران بشكل منتظم، في ظاهرة ليست الأولى، لكنها تكررت من قبل في الصين، وخضعت لدراسة وتحليل من قبل المتخصصين

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دوران لمدة 12 يوما متواصلة

تحدث أحد العلماء عن الظاهرة التي حيرت الجميع بتجول مات الأغنام بشكل دائري منذ حوالي 12 يومًا في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وأوضح مات بيل، الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن “الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة”.

وتابع: ” إن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب أن الأغنام هي “حيوانات قطيعية، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى”.

ووفقا لدليل “ميرك” البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

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الأردن الصين تويتر دوران الأغنام مدينة الكرك مقطع فيديو

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