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9 وفيات.. الأمير تركي بن طلال يواسي أسرة حادث طريق الرين

9 وفيات.. الأمير تركي بن طلال يواسي أسرة حادث طريق الرين

9 وفيات.. الأمير تركي بن طلال يواسي أسرة حادث طريق الرين
٠٦:٢٩:٥٩ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

قدّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأبها، التعازي والمواساة للمواطن إبراهيم آل السعيد من محافظة رجال ألمع وذلك في وفاة ابنه محمد وأسرته، إثر حادثة مرورية أليمة وقعت على طريق الرين.

ودعا الأمير الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بأبها، التعازي

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وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، تلقت صباح الجمعة الماضي، بلاغاً عن وقوع حادثة تصادم بين مركبتين بالقرب من هجرة النميص على طريق الرين، وكانتا تقل عدداً من الركاب، وتم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 9 حالات وفاة وإصابتيْن، راوحت بين المتوسطة والطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل الحالات إلى مستشفيي وادي الدواسر ورنية العام.

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أمير عسير اخبار السعودية الأمير تركي بن طلال السعودية اليوم حادث طريق الرين

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