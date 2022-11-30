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تحذير طبي من تناول الموز في فصل الشتاء.. تعرف على السبب

تحذير طبي من تناول الموز في فصل الشتاء.. تعرف على السبب

تحذير طبي من تناول الموز في فصل الشتاء.. تعرف على السبب
٠٦:١٠:١٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن البعض يفضل تناول الموز في الصباح، لأنه يزود الجسم بالطاقة بشكل سريع وبكمية كافية، إضافة لطعمها الحلو، لكن الخبراء يحذّرون من هذه العادة في فصل الشتاء.

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هرمون السيروتونين

ويزود الموز الجسم بهرمون السيروتونين (الذي يعطينا شعورًا بالنشاط والسعادة)، مما يجعل الكثيرين يعتقدون أنه مناسب تمامًا للفطور في فصل الشتاء وأجوائه المظلمة.

غير أن الخبراء يحذرون من تناوله في صباحات فصل الشتاء، لأنه وبحسب يجيب موقع “فيتال” الصحي، فإن الساعة البيولوجية في الجسم تعرف أن الوقت حاليًا هو الشتاء، فالجسم لا يتعرض لأشعة الشمس بسبب غيابها خلف الغيوم.

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اضطراب في الساعة البيولوجية

والجسم لا يستطيع توليد فيتامين د – الذي يجعلنا نشعر بالحيوية والنشاط – بكمية كافية في الشتاء بسبب غياب الشمس، فيما يمكن للموز أن يعوض هذا النقص. لأن الجسم يعرف بأن الوقت حاليًا هو الشتاء، وبالتالي فإن تناول الفواكه التي تنمو في المناطق الدافئة والمشمسة، كالموز، يحدث اضطرابًا في الساعة البيولوجية، ويزيد من إحساسنا بالتعب.

ويقدم موقع “فيتال” النصيحة بالاعتماد بدلاً من ذلك على الخضار والفواكه التي تنمو في محيطنا خلال موسم الشتاء.

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الساعة البيولوجية في الجسم تناول الموز في الصباح موقع فيتال الصحي هرمون السيروتونين

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