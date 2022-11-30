«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لجائزة الأداء للعام 2022 في نسختها الخامسة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، فتح باب التقديم لجائزة أداء الصحة للعام 2022 في نسختها الخامسة، وذلك من خلال الموقع الرسمي ( هنا ).

5 مسارات لجائزة أداء الصحة

وأوضحت الوزارة أن هناك 5 مسارات لجائزة أداء الصحة للعام 2022، وهي:

1- الكشف المبكر والوقاية

2- الرعاية الممكنة رقميا

3- تقديم الرعاية المتخصصة

4- كفاءة الوصول للرعاية

5- تحسين الرعاية الحرجة

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انطلقت عام 2018

تھدف جائزة أداء الصحة التي انطلقت في عام 2018 م إلى خلق بیئة صحیة مترابطة ومُلھِمَة وملیئة بالمنافسات من أجل رفع جودة الخدمات الصحیة، وتسھیل الوصول إليھا، إلى جانب إبراز جھود المملكة الدائمة في دعم وتطویر المنظومة الصحیة لتكون في مصافِّ النُّظُم الصحیة المتقدمة في العالم، كما تھدف إلى الاحتفاء وإلقاء الضوء على قصص النجاح الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وكذلك المبادرات التي تتم خلال فترة انعقادھا.