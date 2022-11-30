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انفجار بالسفارة الأوكرانية في إسبانيا
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انفجار بالسفارة الأوكرانية في إسبانيا

انفجار بالسفارة الأوكرانية في إسبانيا

انفجار بالسفارة الأوكرانية في إسبانيا
٠٥:٢٨:٠٢ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

وقع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، وأسفر عن إصابة شخص بحسب المعلومات الأولية.

.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أحد موظفي السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة، ويتلقى العلاج في المستشفى

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 1:00 ظهرا، بتوقيت مدريد، وتلقت الشرطة الإسبانية بلاغا بوجود حريق في السفارة.

وقالت صحيفة “لا فانجارديا” إن ظرفا كان موجها للسفير، لم يتم تمريره عبر الماسح الضوئي، وأثناء فتحه من طرف عنصر أمن في السفارة للتثبت انفجر ما أدى إلى إصابته بجروح.

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