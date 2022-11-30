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«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022
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«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022

«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022

«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022
٠٥:٤٢:٤٩ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تصدر تطبيقا (توكلنا خدمات) و (نفاذ) قائمة أكثر التطبيقات تحميلاً في المملكة عبر متجر أبل لعام 2022م.

وسجل تطبيق (توكلنا خدمات) في المملكة وفقاً لآخر إحصائيات أكثر من 13.7 مليون مستخدم نشط، وتم من خلال التطبيق إجراء أكثر من ملياري عملية خلال عام 2022 بواقع أكثر من 9 ملايين عملية في اليوم، منها إصدار أكثر من 27 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة، وتسجيل 500 ألف متبرع بالأعضاء، وأكثر من 192 ألف عملية لخدمات أسعفني ونداء الاستغاثة.

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أكثر من 8 مليون تحميل لتطبيق نفاذ 

وحقق تطبيق (نفاذ) أكثر من 8 مليون تحميل، وأكثر من 6.7 ملايين مستخدم فعّال، وأكثر من 98 مليون عملية قبول طلبات، وذلك بتكامله مع أكثر من 400 منصة وتطبيق، حيث يعد التطبيق أحد منتجات منصة النفاذ الوطني والذي تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية، إذ يأتي لإتاحة التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر، وكخيار إضافي لقنوات الدخول الأخرى؛ وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة.

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الأكثر تحميلاً عبر متجر جوجل

يذكر أن التطبيقين ذاتهما ضمن قائمة أكثر 5 تطبيقات تحميلاً عبر متجر (جوجل) في تصنيف التطبيقات المماثلة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود (سدايا) في تمكين البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة ودعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تتم التعاملات فيها رقميًا بكل يُسر وسهولة.

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