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في الاتجاهين.. «المرور» يُنوّه بإغلاق طريق الكورنيش إلى إشارة شارع فلسطين مع “الحمراء” بجدة
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في الاتجاهين.. «المرور» يُنوّه بإغلاق طريق الكورنيش إلى إشارة شارع فلسطين مع “الحمراء” بجدة

في الاتجاهين.. «المرور» يُنوّه بإغلاق طريق الكورنيش إلى إشارة شارع فلسطين مع “الحمراء” بجدة

في الاتجاهين.. «المرور» يُنوّه بإغلاق طريق الكورنيش إلى إشارة شارع فلسطين مع “الحمراء” بجدة
٠٥:٠٣:١٩ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت الإدارة العامة للمرور تنويهًا مهمًا بأنه بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 – 10 ديسمبر 2022، سيتم إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبد المجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين.

وأوضحت أنه سيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ 1 صباحًا حتى الـ 4 فجرًا من صباح يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه في بقية أيام المهرجان من 2 إلى 10 ديسمبر سيكون الإغلاق من الساعة الـ 3 عصرًا حتى الـ 2 فجرًا، وأن الإدارة العامة للمرور تطالب قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلاً خلال فترة الإغلاق.

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إشارة شارع فلسطين إغلاق طريق الكورنيش المرور جدة شارع الحمراء

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