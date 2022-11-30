مرض جلدي شائع يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية قاتلة

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حذر العلماء من أن الإصابة بمرض جلدي شائع تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية قاتلة بعد سنوات من الإصابة.

وقال الخبراء في الولايات المتحدة، إن الإصابة بالهربس النطاقي –نفس الفيروس المسبب لمرض الجدري المائي، تزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية لمدة تصل إلى 12 عامًا أو أكثر بعد ظهور الطفح الجلدي لأول مرة.

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مخاطر الإصابة بالهربس النطاقي على المدى البعيد

وأظهرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 200 ألف شخص، أن أولئك الذين يصابون بالطفح الجلدي السيئ هم أكثر عرضة بنسبة 30 في المئة للإصابة بأزمة قلبية من أولئك الذين لا يعانون منه.

وأولئك الذين عانوا من العدوى الفيروسية لديهم فرصة أكبر للإصابة بأزمة قلبية لمدة تصل إلى 16 عامًا بعد ظهور الطفح الجلدي لأول مرة، مقارنة بغيرهم ممن لم يصابوا بالفيروس، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

ووجد الباحثون أن الهربس النطاقي يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض الشريان التاجي بمقدار الثلث.

وقالت الدكتورة شارون كورهان، عالمة الأوبئة في مستشفى بريجهام والنساء بالولايات المتحدة، التي قادت الدراسة، إن إجراء مزيد من البحث أمر حيوي.

وأضافت: “بالنظر إلى العدد المتزايد من الأمريكيين المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض المؤلم والمسبب للعجز في كثير من الأحيان، وتوافر لقاح فعال، يمكن أن يوفر التطعيم ضد الهربس النطاقي فرصة ثمينة لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات قلبية وعائية لاحقة”.

ويقول الباحثون إن الفيروس يستقر في الأوعية الدموية ويسبب التهابًا، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بانسداد الأوعية الدموية وتقييد تدفق الدم.

ويحدث بالهربس النطاقي بسبب فيروس الجدري المائي – والذي يمكن أن يظل كامنًا داخل جذور الخلايا العصبية.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا سيحملون الفيروس. وبعد سنوات من التعافي من الجدري المائي، يمكن أن يعاود الظهور ويسبب الحالة، مما يتسبب في ظهور طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة عند اللمس.

درست الدكتورة شارون وزملاؤها، الذين نُشرت نتائجهم في مجلة جمعية القلب الأمريكية، البيانات الصحية لـ205030 رجلاً وامرأة.

تابعوا المرضى لمدة تصل إلى 16 عامًا، وقاموا بفحص المرضى كل عامين لمعرفة ما إذا كان أي منهم معرضًا لخطر أكبر للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب بعد تفشي الهربس النطاقي.

هل الهربس النطاقي مُعدٍ؟

الهربس النطاقي معد بينما يفرز الطفح الجلدي السوائل – لكن لا يمكن الإصابة بالهربس النطاقي من شخص مصاب بالهربس النطاقي أو الجدري المائي. يمكن الإصابة بالجدري المائي من شخص مصاب بالهربس النطاقي، إذا لم يكن قد أصيب بالجدري المائي من قبل.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا بتجنب الاتصال بـ:

– النساء الحوامل اللواتي لم يصبن بالجدري المائي من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي

– الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد (ما لم يكن طفلك، حيث يجب حمايتهم من الفيروس بواسطة جهاز المناعة الخاص بك)