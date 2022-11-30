عاجل.. «الخارجية» تعلن عن آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية عن آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين.

التأشيرة تتيح تأدية مناسك العمرة وزيارة مكة والمدينة

وأوضحت أن تأشيرة «الزيارة الشخصية» تتيح إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة، والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن التقديم على تأشيرة «الزيارة الشخصية» سيكون عبر موقع منصة التأشيرات.

وأوضحت الخارجية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.

يمكن لمواطني المملكة دعوة أصدقائهم لزيارة البلاد

وبينت أنه يمكن لمواطني المملكة دعوة أصدقائهم لزيارة البلاد وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب «الزيارة»، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار «مستند تأشيرة زيارة شخصية»، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن «طلب دعوة».

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي من خلال:

1 – تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخول» في منصة التأشيرات.

2 – تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

3 – استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة “استعلام” وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على “استعلام” لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.