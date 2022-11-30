وزير الدفاع الروسي: نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو عن تطورات جديدة لمجريات الحرب، مؤكدًا أن موسكو ستعمل على إدخال أسلحة متطورة وحديثة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

روسيا نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية

وأكد في تصريحات له اليوم، أن روسيا نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023، وأنها تختبر طرقًا جديدة لاستخدام أسلحة صاروخية ومدفعية في أوكرانيا.

«الناتو» يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

من ناحية أخرى، قال أمين عام حلف الناتو إنه يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، مؤكدًا أن دول الحلف ملتزمة بزيادة دعمها بسبب تكثيف روسيا لضغطها على أوكرانيا.

في الوقت ذاته، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أنها تبحث عن آلية لإنفاق الأموال الروسية المجمدة في إعمار أوكرانيا.

قصف 16 قرية على خطوط التماس

وصباح اليوم، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت 16 قرية على خطوط التماس في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا على أكثر من محور

وأوضح أن قواته صدت هجومًا للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا، مشيرًا إلى تجدد القصف الروسي على محطات المياه في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف، مؤكدًا أن القوات الروسية قصفت مناطق جنوبي البلاد بصواريخ «أس 300».

قصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة

وقال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا: إن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

زيلينسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

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