الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022
«المرور» للمسافرين برًا: 6 تعليمات عليكم الالتزام بها
انفجار بالسفارة الأوكرانية في إسبانيا
في الاتجاهين.. «المرور» يُنوّه بإغلاق طريق الكورنيش إلى إشارة شارع فلسطين مع “الحمراء” بجدة
مرض جلدي شائع يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية قاتلة
وزير البيئة يكشف تفاصيل مبادرات المملكة لمواجهة تحديات قطاع المياه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الدفاع الروسي: نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023

وزير الدفاع الروسي: نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023

وزير الدفاع الروسي: نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023
٠٤:٤٣:٥٢ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو عن تطورات جديدة لمجريات الحرب، مؤكدًا أن موسكو ستعمل على إدخال أسلحة متطورة وحديثة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

روسيا نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية

وأكد في تصريحات له اليوم، أن روسيا نتجه لبناء القوة النووية الإستراتيجية في 2023، وأنها تختبر طرقًا جديدة لاستخدام أسلحة صاروخية ومدفعية في أوكرانيا.

«الناتو» يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

من ناحية أخرى، قال أمين عام حلف الناتو إنه يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، مؤكدًا أن دول الحلف ملتزمة بزيادة دعمها بسبب تكثيف روسيا لضغطها على أوكرانيا.

في الوقت ذاته، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أنها تبحث عن آلية لإنفاق الأموال الروسية المجمدة في إعمار أوكرانيا.

قصف 16 قرية على خطوط التماس

وصباح اليوم، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت 16 قرية على خطوط التماس في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا على أكثر من محور

وأوضح أن قواته صدت هجومًا للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا، مشيرًا إلى تجدد القصف الروسي على محطات المياه في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف، مؤكدًا أن القوات الروسية قصفت مناطق جنوبي البلاد بصواريخ «أس 300».

قصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة

وقال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا: إن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

زيلينسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

اقرأ أيضًا:

«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا القوة النووية الإستراتيجية حلف الناتو روسيا وزير الدفاع الروسي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. حفريات تتسبب في تحطم جدار منزل مواطن وسيارته

بالفيديو.. حفريات تتسبب في تحطم جدار منزل مواطن وسيارته

٠٣:٠٩ ص، الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠١٥
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلاً

٠٣:٣٨ م، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
«عيادات المملكة» تتعامل مع 2599 حالة مرضية بمخيم الزعتري

«عيادات المملكة» تتعامل مع 2599 حالة مرضية بمخيم الزعتري

٠١:٤٣ م، الجمعة، ١٧ مارس ٢٠١٧
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 77 سفينة أجنبية من 18 دولة

الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 77 سفينة أجنبية من 18 دولة

١٠:٣٩ م، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *