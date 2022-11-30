الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
Skywell تعلن عن أقوى سيارات الكروس.. 5 مميزات رائعة تنفرد بها (صور)
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Skywell تعلن عن أقوى سيارات الكروس.. 5 مميزات رائعة تنفرد بها (صور)

Skywell تعلن عن أقوى سيارات الكروس.. 5 مميزات رائعة تنفرد بها (صور)

Skywell تعلن عن أقوى سيارات الكروس.. 5 مميزات رائعة تنفرد بها (صور)
٠٤:٤٨:٣٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Skywell الصينية عن بدء مبيعات سيارتها الكروس الجديدة في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.

والسيارة الجديدة ستكون منافسًا قويًا لمركبات تويوتا وميتسوبيشي الكروس أوفر الحديثة ومركبات Chery Tiggo 8، كونها تتمتع بتقنيات متطورة فضلاً عن مظهرها الخارجي الأنيق.

وحصلت السيارة على تصميم خارجي أنيق، وشكل مميز للمصابيح، وظهر على واجهتها الخلفية اسم Skywell في لوحة مضيئة، كما جهّزت المركبة بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة للمصابيح، وزودت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم بمقاس 19 إنشًا.

هيكل مميز للسيارة

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و69 سنتيمترًا، أما قمرتها فجهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

ومن أبرز الميزات التي حصلت عليها السيارة هي:

1- نظام الركن الذاتي دون تدخل السائق.

2- نظام تثبيت السرعة التكيفي.

3- نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

4- نظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح.

5- حساسات للضوء والمطر وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

Skywell ET5 Specs, Price and Comparisons - Licarco

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الكلمات الدلالية:
Skywell أحدث السيارات روسيا سيارة جديدة شركة كروس

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