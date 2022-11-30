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ارتفاع جديد في أسعار النفط.. «برنت» بـ 84 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. «برنت» بـ 84 دولارًا للبرميل

ارتفاع جديد في أسعار النفط.. «برنت» بـ 84 دولارًا للبرميل
٠٤:٣٧:١١ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات، اليوم، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، ولا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تهدد أسواق الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” ارتفاعًا بنسبة 1.13% إلى 83.97 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع “بلومبرج”.

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.74% إلى 78.78 دولار للبرميل.

انخفاض مخزونات النفط

وأمس أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من نوفمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وذكر التقرير أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل، فيما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 3.2 مليون برميل.

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