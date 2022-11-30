جامعة بيشة تدخل ضمن تصنيف التايمز 2022 العالمي للجامعات العربية

تواصل – واس:

حققت جامعة بيشة إنجازًا جديدًا في مسيرتها التعليمية، حيث حصلت لأول مره منذ إنشائها عام 2014 على المرتبة 121 – 140 على المستوى العربي ضمن تصنيف 2022 TIEMS العالمي للجامعات العربية.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي عن سعادته بما حققته الجامعة، مقدماً التهنئة لمنسوبي الجامعة ، مشيدًا بالدعم الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي من قبل القيادة الرشيدة، الذي أسهم في ترشح جامعة بيشة لهذا التصنيف رغم حداثة نشأتها.

تعزيز تنافسية الجامعات السعودية عربيًا وإقليميًا وعالميًا

وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي تحقق بدعم ومتابعة معالي وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، والحرص على تطبيق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة في طريق تحقيق إستراتيجية الجامعة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تنافسية الجامعات السعودية عربيًا وإقليميًا وعالميًا.

يذكر أن تصنيف TIEMS للجامعات العالمية Times Higher Education World University rankings هو أكبر وأضخم تصنيف للجامعات على مستوى العالم؛ حيث يضم في نسخة عام 2022 أكثر من 1600 جامعة من 99 دولة حول العالم.

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