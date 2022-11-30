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أرامكو تنجح في إغلاق 3 صفقات تاريخية اليوم
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أرامكو تنجح في إغلاق 3 صفقات تاريخية اليوم

أرامكو تنجح في إغلاق 3 صفقات تاريخية اليوم

أرامكو تنجح في إغلاق 3 صفقات تاريخية اليوم
٠٣:٥٦:٣٠ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة الزيت العربية “أرامكو”، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية “بي كي إن أورلن”، وذلك من خلال “أرامكو لما وراء البحار بي في” التابعة لأرامكو ، ومقرها هولندا.

3 صفقات ناجحة لأرامكو

واستحوذت الشركة على حصص ملكية بـ 30 في المئة في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و 100 في المئة في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و 50 في المئة في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة “بي بي أوروبا إس إي” التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج “بي كي إن أورلن” مع شركة “غروبا لوتوس”.

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في إستراتيجية أرامكو طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.

وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال إستراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لأربعة ملايين برميل يوميًا.

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