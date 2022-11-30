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تعيين ماجد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا لـ”مدن”
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تعيين ماجد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا لـ”مدن”

تعيين ماجد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا لـ”مدن”

تعيين ماجد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا لـ”مدن”
٠٣:٥٣:٤٥ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تعيين المهندس ماجد بن رافد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

خبرات العرقوبي تمتد لأكثر من 23 عامًا

ويتمتع العرقوبي بخبرات متنوعة لأكثر من 23 عاماً في عدة قطاعات حيوية كالنفط والغاز والبنية التحتية والعمليات التشغيلية، وإدارة المرافق الصناعية، ومشاريع الطرق والخدمات اللوجستية، وقاد العديد من النجاحات في برامج التشغيل والنمو والتحول في كلٍ من القطاعين العام والخاص.

وثمن المهندس العرقوبي لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” هذه الثقة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل كل مايستطيع لخدمة البلاد، وأن يُسھم في دعم مسيرة العمل للارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.

تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات

يُذكر أن “مدن” منذ عام 2001م، تتولى مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجيتها؛ لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتكون رافداً اقتصادياً لرؤية المملكة، وممكناً أساسياً للإستراتيجية الوطنية للصناعة..

وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن تمكين الاستثمارات بالمدن الصناعية لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والخدمية بتنوعها لتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم العديد من المنتجات للقطاع الصناعي واللوجستي والسكني والخدمي..

كما تشرف “مدن” حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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