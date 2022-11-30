«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة و 4 مركبات قتال مشاة.

القضاء على أكثر من 50 عسكريًا

وأوضحت أنه تم صد هجمات مضادة للقوات الأوكرانية على مواقع القوات الروسية في جنوب دونيتسك وتحرير بلدة بيلوغاروفكا مع القضاء على أكثر من 50 عسكريًا، مشيرة إلى أن كييف تحاول دون جدوى الهجوم في لوجانسك.

وأكدت أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سو» في منطقة أرتيموفسك، وأنها أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أرتيموفسك في دونيتسك.

تدمير 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة أوكرانية.

إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العمليات العسكرية

وبينت أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 334 طائرة، و177 طائرة هليكوبتر، و25892 طائرة بلا طيار، و391 صاروخًا مضادًا للطائرات، و6903 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و904 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و36343 ميدانيًا إلى جانب 7424 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكشف وزير الدفاع الروسي، أنه موسكو تختبر طرقًا جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى اكتمال تدريب أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية.

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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي يستخدمها الغرب في العمليات العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: إن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في غرب أوكرانيا لتبرير مطالباتها بالأراضي الأوكرانية، وأنه بحث الأمن النووي وأوكرانيا خلال لقاء مع نظيره الأمريكي.