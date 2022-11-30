الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات
لعلاج زوجته مريضة السرطان.. لبناني يقتحم مصرفًا ويهدد بحرقه
وزير قطري عن المثليين: الغرب لا يستطيع أن يُملي علينا معتقداته
تراجع معدل الإنفاق في فرنسا.. ونمو ضئيل للاقتصاد خلال 2022
عاجل.. ضبط نحو مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (فيديو وصور)
مجددًا.. اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت (صورة)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات

«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات

«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة و4 مركبات
٠٣:٣٦:٠٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة و 4 مركبات قتال مشاة.

القضاء على أكثر من 50 عسكريًا

وأوضحت أنه تم صد هجمات مضادة للقوات الأوكرانية على مواقع القوات الروسية في جنوب دونيتسك وتحرير بلدة بيلوغاروفكا مع القضاء على أكثر من 50 عسكريًا، مشيرة إلى أن كييف تحاول دون جدوى الهجوم في لوجانسك.

وأكدت أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سو» في منطقة أرتيموفسك، وأنها أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أرتيموفسك في دونيتسك.

تدمير 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة أوكرانية.

إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العمليات العسكرية

وبينت أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 334 طائرة، و177 طائرة هليكوبتر، و25892 طائرة بلا طيار، و391 صاروخًا مضادًا للطائرات، و6903 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و904 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و36343 ميدانيًا إلى جانب 7424 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكشف وزير الدفاع الروسي، أنه موسكو تختبر طرقًا جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى اكتمال تدريب أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية.

اقرأ أيضًا:

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي يستخدمها الغرب في العمليات العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: إن القيادة البولندية تعتزم إجراء استفتاءات في غرب أوكرانيا لتبرير مطالباتها بالأراضي الأوكرانية، وأنه بحث الأمن النووي وأوكرانيا خلال لقاء مع نظيره الأمريكي.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إسقاط مقاتلة أوكرانية الجيش الروسي الدفاع الروسية كييف

مواد ذات صلة

المزيد
«الإنذار المبكر»: غبار على القصيم حتى العاشرة مساءً

«الإنذار المبكر»: غبار على القصيم حتى العاشرة مساءً

٠٢:٢٩ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦
مؤشر سوق الأسهم يقفز 1.27%

مؤشر سوق الأسهم يقفز 1.27%

٠٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
مصادر: توقُّعات برفع «الصندوق العقاري» عدد المصارف المقدمة للقروض

مصادر: توقُّعات برفع «الصندوق العقاري» عدد المصارف المقدمة للقروض

٠٣:١٣ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧
على المكشوف.. «مقتدى الصدر» وجها لوجه مع الفصائل المسلحة بالعراق

على المكشوف.. «مقتدى الصدر» وجها لوجه مع الفصائل المسلحة بالعراق

١١:٢٠ م، الأربعاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *