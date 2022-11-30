شاهد.. السيول ترسم لوحة فنية بديعة في وادي الحنو بشمال ينبع

تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو سيولاً هائلة تتجه عبر وادي الحنو في شمال “ينبع” لمياه البحر الأحمر.

وخلال الفيديو الذي تم التقاطه من أعلى، يظهر مشهد جمالي بديع للسيول وهي تنحدر بقوة وترسم لوحة فنية بديعة.

وتستمر السيول الهادرة لليوم الثاني على التوالي على وادي الحنو في شمال “ينبع”.

بداية تساقط أمطار الرحمة على الحرم النبوي

وشهد الحرم النبوي، اليوم، تساقط أمطار الخير والرحمة، وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل، تعرّض الحرم النبوي لأمطار مع رياح باردة، بالتزامن مع جريان السيول على منطقة المدينة المنورة ومحافظات ينبع وأملج.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية وجريان للسيول في المدينة

كما تساقطت أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول على جنوب ينبع بمنطقة المدينة المنورة، خاصة محافظات ينبع وأملج والرايس، ما أدى لجريان وتدفق السيول والشعاب وتساقط حبات البرد بكثافة.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى المساء، تشمل «الرايس، وينبع»، وأن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

أمطار رعدية مع جريان السيول في تبوك

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن هطول أمطار بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات مناطق المدينة وتبوك.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

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