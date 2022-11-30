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عاجل.. ضبط نحو مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (فيديو وصور)
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عاجل.. ضبط نحو مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (فيديو وصور)

عاجل.. ضبط نحو مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (فيديو وصور)

عاجل.. ضبط نحو مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (فيديو وصور)
٠٣:٢٠:٣٨ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 2,035,200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ.

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القبض على مستقبليها وهم 4 بمنطقة الرياض

وأوضح أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم 4 أشخاص: مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وزارة الداخلية مستمرة في التصدي للمهربين

وأكد النجيدي، أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

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