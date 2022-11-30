لعلاج زوجته مريضة السرطان.. لبناني يقتحم مصرفًا ويهدد بحرقه

تواصل – وكالات:

اقتحم مواطن لبناني، الأربعاء، مصرفًا جنوب شرقي البلاد، مهددًا بحرقه في حال لم يستلم وديعته لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان.

وقالت جمعية صرخة المودعين (غير حكومية) عبر صفحتها في “تويتر”، إن المودع “اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله لعلاج زوجته المريضة بالسرطان”.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. مصارف لبنان تستأنف أعمالها عبر قنوات يحددها كل مصرف

المستندات المقدمة للمصرف

ونشرت الجمعية فيديو يظهر المستندات التي سبق للمقتحم أن قدّمها إلى المصرف للمطالبة بدفع تكاليف علاج مرض زوجته، دون تلقّي رد.

ونشرت وسائل إعلام محلية، فيديوهات تظهر المودع داخل المصرف والموظفين المحتجزين فيه. ولم يتسلم المودع حتى الساعة 11 بتوقيت جرينتش، أي جزء من وديعته، كما لم يصدر أي تعقيب من قبل السلطات أو إدارة المصرف حول الحادثة.

اقرأ أيضًا:

إغلاق مصارف بيروت عقب اقتحام 7 بنوك بلبنان.. واجتماع طارئ للداخلية

اقتحامات متكررة للمصارف

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت في مناطق لبنانية مختلفة اقتحامات المصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع، تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم؛ خصوصًا تلك المودعة بالدولار، مع خسارة الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.