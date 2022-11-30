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تراجع معدل الإنفاق في فرنسا.. ونمو ضئيل للاقتصاد خلال 2022
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تراجع معدل الإنفاق في فرنسا.. ونمو ضئيل للاقتصاد خلال 2022

تراجع معدل الإنفاق في فرنسا.. ونمو ضئيل للاقتصاد خلال 2022

تراجع معدل الإنفاق في فرنسا.. ونمو ضئيل للاقتصاد خلال 2022
٠٣:٢٢:٤٩ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حقق الاقتصاد الفرنسي نموًا ضئيلاً في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر، وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين عند مستوى 7.1 في نوفمبر دون تغيير.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أن اقتصاد البلاد قد سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، دون تغيير عن التقديرات الأولية.

تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8%

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 بالمئة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.9 بالمئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات أولية من المعهد أن مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين قد ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، دون تغيير عن شهر أكتوبر، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤًا طفيفًا في أسعار الطاقة.

وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 بالمئة في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد الاقتصاد العالمي الاقتصاد الفرنسي فرنسا معدل الإنفاق في فرنسا

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