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وزير قطري عن المثليين: الغرب لا يستطيع أن يُملي علينا معتقداته
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وزير قطري عن المثليين: الغرب لا يستطيع أن يُملي علينا معتقداته

وزير قطري عن المثليين: الغرب لا يستطيع أن يُملي علينا معتقداته

وزير قطري عن المثليين: الغرب لا يستطيع أن يُملي علينا معتقداته
٠٣:٢٥:٤٠ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

استمرارًا للجدل المثار حول المثليين في مونديال قطر 2022، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد الكعبي، إن الغرب لا يستطيع أن “يُملي” على القطريين ما ينبغي عليهم أن يعتقدوه.

وأصرت قطر على أن “الجميع مرحب بهم” في البطولة، قائلة في بيان هذا الشهر إن “سجلنا الحافل قد أظهر أننا رحبنا بحرارة بجميع الأشخاص بصرف النظر عن خلفيتهم”.

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الكعبي: نرفض محاولات الغرب فرض معتقداته على قطر

وهو ما أكده الوزير القطري لصحيفة “بيلد” الألمانية، قائلاً إنه يمكن للمثليين الذهاب إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، لكنه رفض ما اعتبره محاولة من الغرب لفرض معتقداته على قطر.

واضطربت العلاقات بين قطر وألمانيا في الآونة الأخيرة. ووضعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، شارة لدعم المثليين في المباراة التي خاضها منتخب بلادها أمام اليابان الأسبوع الماضي، لكن ألمانيا أبرمت هذا الأسبوع صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.

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وقال الوزير القطري عن المثليين: “إذا كانوا يرغبون في زيارة قطر، فلا مشكلة لدينا في ذلك”، لكنه انتقد الغرب الذي يريد أن “يملي ما يريده” على قطر التي تعتبر العلاقات المثلية غير مشروعة.

وأضاف “إذا كنت تريد أن تغيرني حتى أقول إنني أؤمن بمجتمع الميم، وإن عائلتي يجب أن تكون مثلية، وأن أقبل بالمثلية في بلدي، وأن أغير قوانيني والتعاليم الإسلامية من أجل إرضاء الغرب؛ فهذا أمر غير مقبول”.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الغرب المثليين مونديال قطر 2022 وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي

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