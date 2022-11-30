بقاذفات وصواريخ.. الصين تجري تدريبات جوية مع روسيا في المحيط الهادئ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات أجنبية اعترضت طائرات روسية وصينية خلال دورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأكدت في بيان لها اليوم، أن الدوريات الجوية المشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست موجهة ضد دول ثالثة.

برنامج للتعاون العسكري الدولي بين الدولتين

وأوضحت أن بحريتها ستجري مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية في المحيط الهادي، مشيرة على أن هذه المناورات هي ثالث مناورات مشتركة يتم تنفيذها بين البحرية الروسية وقوات بحرية الجيش التحرير الصيني في المحيط الهادي في إطار برنامج التعاون العسكري الدولي بين الدولتين.

وأضافت الوزارة أن موسكو ستضع إستراتيجية نووية عملية ومشددة في عام 2023، مؤكدة أنها تنفي خرق طائرات حربية روسية وصينية لأي مجال جوي يخضع لسيادة دول أخرى.

المناورات تحافظ على الاستقرار في منطقة آسيا

فيما أكدت الصين إجراء تدريبات جوية مشتركة مع روسيا بقاذفات وصواريخ إستراتيجية بالمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن تلك المناورات جاءت لتعزيز التعاون البحري مع روسيا وللحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي ولمراقبة المنطقة البحرية ولحماية أهداف النشاط الاقتصادي البحري للبلدين.

الصين على أمريكا التوقف عن تقويض الاستقرار العالمي

ودعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحمّل المسؤولية، خاصة عن نزع السلاح النووي، مؤكدة أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

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