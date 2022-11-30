الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لأسباب غامضة.. الإمارات تؤجل إطلاق مركبتها لاستكشاف القمر
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لأسباب غامضة.. الإمارات تؤجل إطلاق مركبتها لاستكشاف القمر

لأسباب غامضة.. الإمارات تؤجل إطلاق مركبتها لاستكشاف القمر

لأسباب غامضة.. الإمارات تؤجل إطلاق مركبتها لاستكشاف القمر
٠٢:٢٧:٤٣ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تأجيل إطلاق مركبتها “راشد” لاستكشاف القمر إلى يوم غد الخميس، دون الكشف عن سبب التأجيل.

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أسباب غامضة

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء بتأجيل إطلاق المستكشف “راشد” نحو سطح القمر إلى ظهر الخميس، وفق تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر “تويتر”.

وكان من المقرر أن ينطلق المستكشف “راشد” الأربعاء نحو سطح القمر من داخل قاعدة كيب كانيفرال في المجمع رقم 40 بولاية فلوريدا الأمريكية.

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الرحلة تستغرق نحو 5 أشهر

وأشار المركز إلى أن رحلة المستكشف منذ إطلاقه حتى وصوله إلى سطح القمر سوف تستغرق نحو 5 أشهر، فيما ستستغرق مهمته الاستكشافية الرئيسة نحو 14 يومًا ونصف اليوم (ما يعادل نهارًا قمريًا).

وأوضح أن المستكشف على سطح القمر سيدرس ست مهام، هي علم الصخور والبلازما والغبار والتربة وبيانات لتطوير تقنيات جديدة، وجمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض.

وتعتبر مهمة المستكشف أول مهمة إماراتية وعربية للوصول إلى سطح القمر لاستكشاف مناطق جديدة.

الكلمات الدلالية:
استكشاف القمر الإمارات المركبة راشد حكومة دبي

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