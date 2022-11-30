الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ملتقى تكافل للتوظيف يتيح 320 فرصة وظيفية للأيتام بالتعاون مع طاقات
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ملتقى تكافل للتوظيف يتيح 320 فرصة وظيفية للأيتام بالتعاون مع طاقات

ملتقى تكافل للتوظيف يتيح 320 فرصة وظيفية للأيتام بالتعاون مع طاقات

ملتقى تكافل للتوظيف يتيح 320 فرصة وظيفية للأيتام بالتعاون مع طاقات
٠٢:٢٣:٥٧ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اختتمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة ملتقاها الأول للتوظيف، والذي انطلق بمعسكر الرخصة المهنية، واختتم بملتقى التوظيف بالشراكة مع طاقات، بحضور نخبة من الشركات والمؤسسات التي وفرت نحو 320 فرصة عمل للأيتام واليتيمات الذين ترعاهم الجمعية وأمهاتهم.

الملتقى انطلق بمعسكر الرخصة المهنية لسوق العمل

وأوضحت أن الملتقى انطلق بمعسكر الرخصة المهنية لسوق العمل، والذي قدم من خلاله متخصصون إستراتيجية بناء القدرات المهنية، واكتشاف الميول المهني للمشاركين.

استمر لثلاثة أيام نحو 1500 من مستفيدي الجمعية

 كما تم تعريفهم بمفهوم وأهداف وعناصر نموذج العمل والتطبيق العملي له، وكيف يتم تصميم وتسويق السيرة الذاتية والهوية المهنية، واستفاد من المعسكر الذي استمر لثلاثة أيام نحو 1500 من مستفيدي الجمعية.

تقديم على الوظائف من خلال 31 شركة

وأكدت أنه تمت إتاحة الفرصة لهم للتقديم على الوظائف التي يوفرها الملتقى من خلال 31 شركة؛ حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وخلال أيام تم توقيع عقود العمل حسب شروط كل وظيفة ومتطلباتها.

الملتقى جزء من منظومة متكاملة من الرعاية

وأشارت على أن الملتقى جزء من منظومة متكاملة من الرعاية تبدأ من تسجيل اليتيم في الجمعية وحتى تمكينه وتحويله إلى عنصر منتج وفعال في المجتمع، ويتخلل ذلك الرعاية التعليمية خلال فترة الدراسة ثم التأهيلية والتدريبية وتهيئته لسوق العمل من خلال عدد من البرامج التي نعمل عليها ومن بينها برنامج توظيف الأيتام وبرنامج ريادة الأعمال وبرامج التأهيل والتدريب المستمرة.

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