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5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا
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5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا

5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا

5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا
٠١:٥٢:٥٥ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبراء التغذية إن السبانخ تعد واحدة من أكثر الخضراوات الورقية المليئة بالعناصر الغذائية، والتي تتميز باستخدامات متعددة في المطبخ، أي أنه يمكن تناولها في صور متعددة إما مطبوخة أو خضراء أو عصير، إضافة إلى الفوائد الصحية المثبتة علميًا.

وذكر موقع «إيتنغ ويل» المتخصص في الشؤون الصحية، أنه عند تناولها يحصل الجسم على 16% من الهدف اليومي من فيتامين «C»، و25% من حمض الفوليك، و26% من فيتامين «A» اليومي، و200% من فيتامين «K» المستهدف؛ إضافة إلى البوتاسيوم.

وحدد الموقع 5 فوائد مذهلة لتناول السبانخ وهي:

1- حماية العينين ورؤية قوية.

2- بشرة أكثر إشراقًا.

3- عظام أقوى.

4- تحسين ضغط الدم.

5- التعافي من إجهاد الرياضة.

وفي سياق آخر، وجد الخبراء، أن تناول الخضار بشكل عام يمكن أن يُقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.

وحسب موقع “ميديك فوروم”، فإن البطاطا الحلوة والبطاطس تعملان على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكدت خبيرة التغذية سارة بفلوغرادت أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والموز والطماطم والبرقوق والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي – عامل خطر رئيس للسكتة الدماغية.

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