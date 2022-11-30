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«التجارة» تكشف 5 خطوات لإصدار تراخيص التخفيضات
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«التجارة» تكشف 5 خطوات لإصدار تراخيص التخفيضات

«التجارة» تكشف 5 خطوات لإصدار تراخيص التخفيضات

«التجارة» تكشف 5 خطوات لإصدار تراخيص التخفيضات
٠٢:٠٦:٠٨ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

كشفت وزارة التجارة عن عدة خطوات لإصدار تراخيص التخفيضات، على أن يتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني ( من هنا ).

وأوضحت الوزارة أنه يتم اتباع التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني سابق الذكر.

2- تعبئة البيانات المطلوبة.

3- دفع الرسوم عبر خدمة سداد أو البطاقة الائتمانية.

4- اختر نوع الطلب والمتجر.

5- الحصول على الترخيص ووضعه في متجرك.

ضرورة التحقق الإلكتروني من صحة تراخيص التخفيضات

وفي وقت سابق، نصح المتحـدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأهمية التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه في نهاية العام تزيد تخفيضات المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، قبل الشراء يمكنك التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات، برقم الترخيص أو قراءة رمز التخفيضات عبر الرابط التالي: ( من هنا ).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التجارة السعودية السعودية الآن تراخيص التخفيضات

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