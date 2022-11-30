«التأمينات الاجتماعية» تسمح بإصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري
تواصل – فريق التحرير:
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة إصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري.
وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لعملاء التأمينات الاجتماعية، يمكنكم إصدار شهادة لبيان مدد الأجور “إصدار شهادة الأجور” بشكل فوري”.
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إصدار شهادة الأجور
تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيانًا بمدد وأجور المشترك (سعودي – غير سعودي)
خطوات الخدمة
1- تسجيل الدخول على حساب المشترك.
2- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة مدد الأجور.
3- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.
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ويمكن إصدار الشهادة عبر الرابط التالي: (اصغط هنا).