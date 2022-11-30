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«التأمينات الاجتماعية» تسمح بإصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري

«التأمينات الاجتماعية» تسمح بإصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري

«التأمينات الاجتماعية» تسمح بإصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري
٠١:٣٥:٢٢ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة إصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لعملاء التأمينات الاجتماعية، يمكنكم إصدار شهادة لبيان مدد الأجور “إصدار شهادة الأجور” بشكل فوري”.

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إصدار شهادة الأجور

تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيانًا بمدد وأجور المشترك (سعودي – غير سعودي)

خطوات الخدمة

1- تسجيل الدخول على حساب المشترك.

2- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة مدد الأجور.

3- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.

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ويمكن إصدار الشهادة عبر الرابط التالي: (اصغط هنا).

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