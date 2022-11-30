«التأمينات الاجتماعية» تسمح بإصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة إصدار شهادة بيان مدد الأجور بشكل فوري.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لعملاء التأمينات الاجتماعية، يمكنكم إصدار شهادة لبيان مدد الأجور “إصدار شهادة الأجور” بشكل فوري”.

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إصدار شهادة الأجور

تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيانًا بمدد وأجور المشترك (سعودي – غير سعودي)

خطوات الخدمة

1- تسجيل الدخول على حساب المشترك.

2- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة مدد الأجور.

3- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.

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ويمكن إصدار الشهادة عبر الرابط التالي: (اصغط هنا).